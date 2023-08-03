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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد منير وحميد الشاعري.. أقوى حفلات الصيف من قلب العلمين الجديدة

الينج محمد منير والفنان
الينج محمد منير والفنان حميد الشاعري

من خلال عدسة برنامج مانشيت تقديم الإعلامي جابر القرموطي رصدت فضائية سي بي سي، فاعليات  مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى،  فالأيام المقبلة شوف تشهد مدينة العلمين احتفالا من الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعرى يومي الخميس والجمعة.

ويشهد السبت المقبل ختام الفاعليات الفنية  بالنجمة اللبنانية اليسا والفنان المصري تامر عاشور

الفاعليات الرياضية بالعلمين الجديدة

وسوف تشهد العلمين الجديدة  الفاعليات الرياضية بطولة صعبة جدا وهى رياضة الترايثول، وهي رياضة قاسية وصعبة لانها تجمع بين ٣ رياضيات، أولها رياضة السباحة لفترات طويلة ، وتليها رياضة ركوب الدرجارات، ثم الجري، وسوف تنفذ رياضة السباحة داخل البحيرة الصناعية بمدينة العلمين، وشوف تنفذ رياضة ركوب الدرجات  على طريق العلمين، وتنفذ رياضة الجري داخل الممشي السياحي بالعلمين.

مهرجان العلمين الجديدة مدينة العلمين الكينج محمد منير حميد الشاعرى النجمة اللبنانية إليسا رياضة ركوب الدرجات رياضة السباحة طريق العلمين

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