محمد منير يتواجد في العملين الجديدة لتحديد موعد حفلته القادمة

يتواجد الكينج محمد منيرحاليا فى العملين الجديدة لقضاء فترة إجازة قصيرة، وأيضا من أجل الاتفاق على حفلته القادمة ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.



منير يعقد جلسات عمل أثناء تواجده فى مدينة العلمين مع القائمون على المهرجان من أجل تحديد موعد حفلته القادمة، بعد موافقته على الانضمام لنجوم مهرجان العلمين.



ومن المفترض أن يقوم محمد منير بإحياء هذا الحفل فى النصف الأول من شهر أغسطس القادم إلا أن الموعد الرسمي لم يتم تحديده بعد.





محمد منير وبلقيس فتحي أحدث المنضمين لنجوم العملين



وكان شريف مدكور قد أعلن عن انضمام كل من محمد منير وبلقيس فتحي لنجوم حفلات المهرجان في دورته الأولي

ويضم المهرجان مجوعة كبير من النجوم علي رأسهم تامر حسني الذي يفتتح المهرجان مساء اليوم وأيضا راغب علامة ونانسي عجرم واليسا وأحمد سعد وأنغام.

حقيقة اعتزال محمد منير

وعلق الفنان عمرو مصطفى، على حقيقة تفكير النجم محمد منير في اعتزال الفن، مشددًا على أنه لم يفكر في الاعتزال وما يتم نقله هو شائعة وليست حقيقة.

وأشار "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن كلامات أغنية محمد منير الجديدة قوية جدًا ولذلك يتم التأخير في اللحن، حتى يكون اللحن على قدر من الاحترافية ويتماشى مع قوة الكلمات.