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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا وإدارة الأهلي يستعدان لغلق ملف الأزمة.. ومفاوضات سوزا مستمرة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، يريد إنهاء أزمة الغرامة المالية للتركيز في مستقبله خلال المرحلة المقبلة، بعدما قدم موسمًا رائعًا مع الفريق الأحمر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس: "وفق أقرب الناس لكهربا، هناك انقسام بشأن تسديد الغرامة المالية، بعضهم يريد تسديد الغرامة، وآخرين كانوا يريدون تأجيل الدفع في الوقت الحالي، لكن اللاعب يريد غلق الملف".

وأضاف: "إدارة النادي الأهلي تريد غلق الملف أيضًا، وبنسبة كبيرة سيتم الاعلان عن سداد كهربا للغرامة المالية".

وواصل: "حتى هذه اللحظة أيضا صفقة جوستافو سوزا لاعب جونبوك لم تغلق الكلام فيها، لأن النادي الكوري الجنوبي متمسك بوجوده لنهاية الموسم، كما أن الجماهير هناك متمسكة بالإبقاء عليه".

وأكد: "كولر متمسك بسوزا أيضا لأنه يشعر بأن سيكون مفيد للنادي الأهلي، لكن هناك بدائل مثل حمزة الهنوري وسوري كابا وايمانويل لات مهاجم اتلانتا الايطالي، وهناك مهاجمين تحت السن يتم دراسة جميع الأسماء جيدا".

وأتم: "اتوقع ألا يتعاقد الأهلي مع مهاجم جديد حال عدم ضم سوزا".

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