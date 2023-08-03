وفـاة فتاة نباتية بسبب سوء التغذية.. 10 سنوات تعيش على الفاكهة| فيديو

أعلنت الإعلامية إنجي أنور من خلال تقرير عن وفاة فتاة نباتية بسبب سوء التغذية، فهي عاشت ١٠ سنوات تتناول العصائر والفاكهة الخام وبراعم بذور عباد الشمس فقط، وهي بلوجر أجنبية مشهورة، وشهرتها جاءت من نظامها النباتي.



وصرحت أنجي من خلال برنامج مصر جديدة المذاع على قناة الاي تي سي، ان هذه الفتاة توفت بسبب عدم شرب المياة لمدة ٦ سنوات، واستمرت في شرب العصير لمدة ستة سنوات بدلا من المياة، ولكنها كانت مصرة و سعيدة بما تفعله.

ونصحت، بعدم تقليد نظام هذه الفتاة نهائيا، لانه يؤدي إلى الهلاك فلا يصح اتباع نظام غذائي نباتي قاسي وحرمان الجسم من أغذية وثوابت مهمة في الحياة، فلا يوجد خبير أو باحث أو عالم ينصح بعدم شرب المياة.