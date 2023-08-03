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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرجاء المغربي يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى صفوفه

صدى البلد

 


قال محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء المغربي، أن النادي نجح في التعاقد مع عمرو وردة لاعب المنتخب المصري لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف محمد بودريقة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن نادي الرجاء ينتظر وصول عمرو وردة إلى المغرب بعد الحصول على التأشيرة، ومن ثم سيتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحفي.

وعن مفاوضات نادي الرجاء للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي، قال بودريقة «نستهدف مهاجم يقترب من ضم لاعب كبير وأرفض الافصاح عن اسمه، لأنه يسعي لأنهاء عقده مع ناديه ونستهدف أكثر من لاعب مصري لضمه خلال انتقالات الصيف الحالية».

وتابع بودريقة، أن نادي الرجاء يرغب في عقد شراكة مع نادي بيراميدز وأندية مصرية أخرى، مؤكداً أن هناك مفاوضات جاده مع نادي بيراميدز لشراء محمود صابر مدافع الفريق قائلاً « لم نفقد الأمل في ضم محمود صابر لاعب بيراميدز ونفاوض ناديه لضمه».

وأشار بودريقة، إلى أن هناك اتفاق مادي مع بيراميدز على ضم محمود صابر ولكن ننتظر رغبة اللاعب، مؤكداً أن نادي الرجاء أقترب من ضم فخري لاكاي وأبدينا رغبة جادة في ضم اللاعب من قبل نادي بيراميدز.

وواصل بودريقة، أن رضا سليم صفقة الأهلي الجديدة من أبناء نادي الرجاء ولنا 5% من قيمة انتقاله للنادي الأهلي.

الرجاء المغربي بيراميدز ايهاب الكومي

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