تعرف على إيرادات فيلم مرعي البريمو في أول أيام عرضه

تمكن فيلم مرعي البريمو، والذي يقوم ببطولته الفنان الكبير محمد هنيدي من تحقيق إيرادات عالية في أول أيام عرضه بالسينمات.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية مبلغ 1,303,518 مليون جنيه مصري، ليحتل المركز الأول في الأعمال المصرية التي تعرض حاليا.

فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد .

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية، منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

وكشف النجم محمد هنيدي، كواليس فيلمه الجديد مرعي البريمو، المعروض في السينمات خلال الموسم الصيفي الجاري.

وقال محمد هنيدي، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن كواليس فيلم مرعي البريمو كانت جميلة، مشيرا إلى أن فكرة الفيلم استوحاها من المواقع من شخصية جار له حتى وجد الفكرة المناسبة وقدم الشخصية من خلالها.