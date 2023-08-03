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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب الرواتب القليلة.. أرخص تكييف سبليت 2.25 حصان في مصر

لأصحاب الرواتب القليلة..أرخص
لأصحاب الرواتب القليلة..أرخص تكييف سبليت 2.25 حصان في مصر

تصدرت الأخبار المتعلقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم وفى مصر والمنطقة العربية خلال الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، وظهرت على الساحة العديد من المصطلحات المتعلقة بـ الظواهر الجوية الحارة التي تمر بها مصر حاليا مثل ظاهرة القبة الحرارية وظاهرة النينو، تلك الظواهر التي أدت إلى وصول درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 50 درجة مئوية في الظل.

فمع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والموجة الصيفية الحارة التي تعاني منها مصر هذه الأيام، و قدوم فصل الصيف  نستعرض معكم أسعار أرخص تكييفات في مصر 2023 واسعار التكييف 2 وربع حصان في مصر بعد زيادة الأسعار بسبب الدولار.

 

تكييف يونيون آير Megavai


عدد سنوات الضمان عامين

توفير الطاقة موفر للطاقةالحجم2.25 CR
نظام التبريد بارد فقط 
اللون ابيض 
شاشة ديجتال

لأصحاب الرواتب القليلة..أرخص تكييف سبليت 2.25 حصان في مصر


نوع الفريونR410UVمتاح
كفاءة الطاقةClass (B)
تكنولوجيا (PC-board)
نظام التشغيل الترا هادى
زعانف هيدروفيليك 
الفلتر كريون
التحكم عن بعد متاح

أبعاد الوحدة الداخلية1090x314x180 mm
أبعاد الوحدة الخارجية840 x572 x 358 mm
الوزن الصافي للوحدة الداخلية12.5 kg
الوزن الصافي للوحدة الخاجية35 kg


يبلغ سعر تكييف يونيون آير MegaVai بسعر 18999 جنيه.

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