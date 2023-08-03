باريس سان جيرمان يضع الرتوش الأخيرة على صفقة ديمبلي

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لحسم صفقة ضم عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"سيوقع باريس سان جيرمان مع جونزالو راموس لاعب بنفيكا وعثمان ديمبيلي في الساعات / الأيام القادمة، الخطة هي إنجاز كلاهما بحلول نهاية الأسبوع".



وأضاف:" صفقة راموس سيتم إغلاقها الصفقة في وقت قريب جدًا حيث يمكن حجز الفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة".

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني، لفريق برشلونة، أعلن أمس الأربعاء أن عثمان ديمبلي سيرحل لصفوف باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الإسباني في صيف 2024.