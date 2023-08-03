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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خدمات طبية مجانية لـ 1690 حالة خلال قافلة لقرية تنده بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية تنده بمركز ملوى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1690 حالة.

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أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 265 حالة جراحة، 408 أطفال، 219 باطنة، 99 نساء، 62 أسنان، 136 رمد، 142 أنف وأذن، 331 جلدية، 28 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 88 تحليلا مختلفا و عمل حالة موجات صوتية، 6 حالات أشعة سينية و 59 كشف مبكر للضغط والسكر، و 3 حالات خلع أسنان وتحويل 42 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 131 مترددا .

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