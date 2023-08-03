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ثقافة

خلال اجتماع الأمانة العامة

رئيس هيئة قصور الثقافة: تقديرنا البالغ لأدباء مصر ودورهم الكبير في تشكيل خريطة الوعي وكل سبل الدعم من أجل دورة ناجحة لأكبر تجمع ثقافي لهم

قصور الثقافة
قصور الثقافة

عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

  • تقديرنا البالغ لأدباء مصر ودورهم الكبير في تشكيل خريطة الوعي
  • كل سبل الدعم من أجل دورة ناجحة لأكبر تجمع ثقافي في مصر

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الأربعاء، اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، في دورته السادسة والثلاثين، بقصر ثقافة الجيزة، بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر، والشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، والأدباء أعضاء الأمانة.

أكد "البسيوني" تقديره البالغ لأدباء مصر ودورهم الكبير في تشكيل خريطة الوعي في المجتمع بما يحملونه من طاقات إبداعية ورؤى فنية وجمالية تشارك وتتفاعل مع كل ما يمس وجدان الوطن على جميع الأصعدة.

وأضاف رئيس الهيئة أن مؤتمر أدباء مصر يأتي على رأس الفعاليات الكبرى لوزارة الثقافة وهو بلا شك أكبر تجمع ثقافي في مصر، ويلقى أهمية خاصة لما يطرحه من تصورات وأفكار تقود عملية التنوير وتؤكد على الرسالة العظيمة والمقدرة للوطن ومبدعيه.

 وأعرب عن استعداد الهيئة لتقديم كل سبل الدعم للمؤتمر وتيسير الإجراءات كافة التي من شأنها إقامة دورة ناجحة، معربا عن أمنياته بالتوفيق للجميع.

وقال الشاعر مسعود شومان، إن المؤتمر يعد برلمانًا أدبيًا مهمًا يتيح الفرصة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ويفصح عن المواهب الثرية في المعمور المصري وينقب عن مواهبها، كما أشار إلى أن الشئون الثقافية تتأهب لإعداد فعاليات تليق بهذه الدورة على المستويين البحثي والفني فضلا عن الأنشطة الجديدة.

من جهته رحب الشاعر ياسر خليل برئيس الهيئة وأعضاء الأمانة، مشيرا إلى أن الدورة المقبلة للمؤتمر ستكون متميزة بما تقدمه من فعاليات مختلفة ومتنوعة تناقش عبر الجلسات البحثية والموائد المستديرة، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية والقراءات القصصية وغيرها من الفعاليات.

وقد عرض الشاعر فتحي عبد السميع عضو لجنة الأبحاث ما توصلت اليه اللجنة برئاسة الناقد الدكتور سعيد الوكيل، للدورة المقبلة للمؤتمر التي تحمل عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور" تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، موضحا أن المؤتمر يتناول النصر عبر عدة محاور منها الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر في الأدب العربي المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر في الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل".

 وناقش أعضاء الأمانة عددا من المقترحات حول المحافظة المضيفة للفعاليات، والتي من المقرر أن تشهد زخما ثقافيا على مدار أيام المؤتمر الذي يعقد بمشاركة أكثر من 350 أديبا وباحثا وإعلاميا، كما يتم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2024.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر الشاعر مسعود شومان الشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر

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