OnePlus تطرح موبايل جديدا بمواصفات رائعة وتكلفة متوسطة

طرحت شركة وان بلس الصينية، أحدث هواتفها الذكية إلى الأسواق العالمية تحت اسم OnePlus Nord 3، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الشباب.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يباع هاتف OnePlus Nord 3 على الموقع الرسمي لشركة وان بلس في المملكة المتحدة، باللون الأبيض والرمادي، مقابل سعر يبدأ من 499 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 19500 جنيه مصري)، للمتغير بسعة 16 + 256 جيجابايت، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 17 أغسطس الجاري.

مواصفات هاتف OnePlus Nord 3

يأتي هاتف وان بلس OnePlus Nord 3 5G، مزودا بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة مزودة بفتحة مثقبة محاذية للمركز، تدعم اللوحة دقة 1.5K، تبلغ 2772×1240 بكسل، وسطوع ذروة 1450 شمعة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10.

وللتصوير الفوتوغرافي، حصل هاتف وان بلس الجديد، على كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعرا رئيسيا IMX890 من سوني يدعم تقنية التثبيت البصري OI، بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز OnePlus Nord 3 5G، بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف وان بلس OnePlus Nord 3 5G

ويتم تشغيل هاتف وان بلس OnePlus Nord 3 5G، بمعالج ثماني النوأة من نوع Dimensity 9000 من إنتاج شركة ميدياتك الصينية، ويحزم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويتميز هاتف OnePlus Nord 3 5G، بغرفة تبريد تبلغ مساحتها 4129.8 ملميتر لتبديد الحرارة، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وفقا لمعيار VOOC.

ويعمل هاتف وان بلس نورد 3، بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق، مع واجهة المستخدم OxygenOS 13، ويأتي OnePlus Nord 3 5G مزودا بمكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos و X-Axis Linear Motor و IR Blaster وتقنية NFC.