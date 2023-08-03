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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء

الجيش الثالث الميداني
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات لأبناء جنوب ووسط سيناء

نظمت قيادة الجيش الثالث الميداني زيارات لأبناء وسط وجنوب سيناء لعدد من المزارات التاريخية والمنشآت التعليمية والمشروعات التنموية بهدف زيادة وعيهم المعرفى بما تمتلكه مصر من تاريخ وريادة فى مختلف المجالات.

إشتملت الزيارات على جولات تفقدية بكلاً من مقر قيادة الجيش الثالث الميداني والمتحف الحربي القومي ، وبانوراما حرب أكتوبر ، وجامعة السويس ، ومصنع السويس للصلب.

الجيش الثالث الميداني

وإستمع الأبناء إلى شرح مفصل لكافة المعالم التى تم زيارتها والتى ساهمت فى زيادة مستوى المعرفة لديهم بحضارة الدولة المصرية العظيمة.

وفى ختام الزيارات أعرب أبناء جنوب ووسط سيناء عن إمتنانهم وتقديرهم لحرص قيادة الجيش الثالث الميداني على تنظيم تلك الزيارات التى عظمت من معلوماتهم المعرفية وأسهمت فى إتاحة الفرصة لمشاهدة عدد من المعالم المصرية العريقة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والإنتماء لدى أبناء المجتمع المصرى وتعميق أواصر إرتباطهم بالقوات المسلحة.

الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميداني ينظم زيارات توعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء
الجيش الثالث الميدانى جنوب سيناء المتحف الحربي وسط سيناء القيادة العامة للقوات المسلحة

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