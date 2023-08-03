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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الإتربي من أمام البحر تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

هدي الاتربي
هدي الاتربي

حرصت الفنانة هدى الإتربي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.
 

وتألقت  هدى الإتربي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت لوك كاجوال، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
 

وشاركت الفنانة هدي الاتربي، في السباق الرمضاني المنقضي 2023، بمسلسل" ضرب نار"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

 

أحمد العوضى السباق الرمضانى الفنانة ياسمين عبدالعزيز الفنانة هدي الأتربي سهير المرشدي شركة سينرجي ضرب نار ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

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