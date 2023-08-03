الحوار الوطني.. عماد الدين حسين: استقلالية المجلس الوطني للتعليم المفتاح الرئيسي لنجاحه

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استقلالية المجلس الوطني للتعليم والتدريب، هو المفتاح الرئيسي لضمان نجاحه، وبدون استقلالية للمجلس سينتهي بنا الأمر أن يكون لدينا هيئة مثل باقي الهيئات.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال كلمته بالجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، أن تشكيل المجلس يتضمن 18 وزير ورئيس هيئة موجودين مقابل 8 من الخبراء والتصويت يكون بثلثي المجلس، وهذا يعني اننا نقوم بإعادة انتاج مجلس وزراء جديد.

وتابع “عضو مجلس أمناء الحوار الوطني”،: أن الحكمة من إنشاء هذا المجلس أن تكون قراراته وسياساته عابره للحكومة، ويأتي الوزير لتنفيذ هذه السياسات، مشيرا إلى أن الضمان الرئيسي ان يكون عدد الخبراء نصف عدد التشكيل.

وأشار إلى أن النقطة الثانية العامة هي الهوية الوطنية والانتماء، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على التربية القومية، وأن تكون هذه المادة متواجده بشكل أساسي للطلاب.

واستكمل: عدد كبير من الطلاب في المدارس الأجنبية الخاصة للأسف فكرتهم عن الانتماء مش موجودة.. وتكون هذه المادة مهملة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر عقد جلسة خاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.