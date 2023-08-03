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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق 3 مواقع غوص بديلة لحفظ الشعاب المرجانية الطبيعية بالبحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك بمارينا الغردقة السياحى عن خطوة هامة تهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية في البحر الأحمر، وفقًا لخطة استراتيجية دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية، ستتم إطلاق ثلاث مواقع غوص بديلة قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر.

وقالت الوزيرة تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التخطيط والتحضير، بهدف تقليل الضغوط البيئية على الشعاب المرجانية الحالية وتعزيز عملية نمو مرجاني جديد، و ستقدم المواقع الجديدة للغواصين فرصة مميزة للاستمتاع بجمال البيئة البحرية والاستكشاف الفريد للشعاب المرجانية.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها أنه بناءً على دراسة تمت عام 2002 حول القدرة الاستيعابية لمواقع الغوص الحالية، من المتوقع أن يتم إجراء ما بين 100 ألف و150 ألف غوصة سنويًا في المواقع الجديدة،  هذا يهدف إلى تخفيف الضغط على المواقع الحالية التي تشهد حوالي 200 ألف غوصة في بعض الأحيان.

وتابعت الوزيرة ستقدم المواقع الجديدة فرصًا للمبتدئين في التعلم والاكتشاف، حيث ستُقام فيها جلسات تعليمية تمهيدية "introdive"،  بالتالي، يمكن تجنب التأثيرات السلبية على البيئة البحرية في المواقع الحالية، وتقليل الأضرار التي يمكن أن تحدثها الأنشطة الغوصية للمبتدئين.

الجدير بالذكر تعد هذه الخطوة إضافة إيجابية لقطاع السياحة البحرية في مصر، حيث من المتوقع أن تغطي تكاليف إنشاء المواقع الجديدة خلال أول سنة من الإطلاق من خلال عوائد سياحية بالعملة الصعبة. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بحماية البيئة وتعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة لعشاق الغوص والطبيعة.

البحر الأحمر البيئة البحرية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حماية البيئة متحف بحرى إغراق قطع حربية

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