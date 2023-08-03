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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصايف الإسكندرية تحذر: رفع الرايات الحمراء بالقطاع الغربي والعجمي لارتفاع الأمواج

ارتفاع الأمواج
ارتفاع الأمواج

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي، نظرًا لارتفاع الأمواج، مناشدة رواد الشواطئ بالانصياع التام لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.


وأشارت الإدارة - في بيان اليوم الخميس - إلى رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي نظرا لاستقرار حالة البحر، مضيفة أن نسبة إشغال القطاع الشرقي تتراوح بين 50-70% والقطاع الشرقي حوالي 30% حتى الآن.


وطالبت الإدارة رواد الشواطئ بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات المنقذين ومفتشي الشواطئ نظرا لارتفاع الأمواج في بعض الشواطئ، والحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص.


يشار إلى أن رايات البحر تنقسم إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.


وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.
 

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