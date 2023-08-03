12.04 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2023

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايــو2023.
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012 /2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 /2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 105.64 خلال شهر مايــو2023 (أولـي) مقابل 94.29 خلال شهر ابريـــل2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 12.04٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المشروبات 330.17 خــــــلال شـــهــــر مايــو2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر ابريـــل 2023 حيــــث بلــــغ 280.67 بنســــبــــة ارتــــفــاع قــدرهـــا 17.64٪ وذلك لزياده الطلب مع دخول موسم الصيف.
• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المنتجات الغذائية 129.18 خــــلال شــهـــر مايــو2023 مقــــارنة بشهـــر ابريـــل2023حيـث بـلـــــغ 125.43 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 2.99٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة الفلزات القاعدية 57.21 خــــلال شهــر مايــو2023 مقــارنة بشــهــر ابريـــل2023حيــث بلــــغ 58.25 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.79٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة الحاسبات و المنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية 74.07 خـــلال شهــــر مايــو2023 مقـــارنـــة بشــهر ابريـــل2023 حــيــث بــلــغ 75.30 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 1.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.