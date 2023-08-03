البورصة تربح نحو ملياري جنيه في ختام تعاملات الأسبوع |فيديو

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في جلسة تعاملات، اليوم الخميس، ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو ملياري جنيه ليبلغ مستوى 184ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.6 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.02 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 44ر17451 نقطة.

وإضافة رمسيس ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 58ر0 في المائة ليبلغ مستوى 56ر3525 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 49ر0 في المائة ليبلغ 85ر5196 نقطة.