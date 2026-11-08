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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3200 لتر سولار وتحرير60 محضراً خلال حملة تموينية مكبرة بقنا

تموين قنا
تموين قنا
يوسف رجب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة تموينية مكبرة وموسعة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتعليمات حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا.

وأسفرت الحملات الرقابية، التي نفذتها الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، عن ضبط 3201 لتر سولار تم تجميعها بإحدى محطات الوقود بمركز نجع حمادي، بالإضافة إلى ضبط 80 كيلو سكر و10 علب تونة بدون فواتير، و54 عبوة عصير مجهولة المصدر من حيث الفواتير بمركز قوص.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وجوالين من الدقيق البلدي المدعم المحظور استخدامه في إنتاج الخبز السياحي، فضلًا عن ضبط جوالين من السماد بدون فواتير بمركز نقادة، و10 علب دهانات مخالفة للقرار رقم 113 لسنة 1994 بمركز دشنا.

وفي مركز فرشوط، تم ضبط سلع غذائية بدون فواتير، شملت جوالين من المكرونة ولفة أرز، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

وفيما يتعلق بالرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات بمركز أبوتشت عن تحرير 8 تقارير مخالفات، شملت تقرير غلق، و4 تقارير توقف عن الإنتاج، و3 تقارير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير 4 تقارير لعدم وجود ميزان حساس، كما تم تحرير تقارير مخالفة لمخابز بمركز وبندر قنا، تضمنت عدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود قوائم تشغيل.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات عن تحرير 60 محضرًا وتقريرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية، من بينها البقالة والمطاعم ومحال الجزارة ومواد البناء ومستودعات الدقيق، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات التموينية.

وأكدت حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددة على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بمختلف مراكز المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها، ومنع التلاعب بالمواد البترولية والسلع التموينية المدعمة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار.

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