بيان عاجل من مؤسسة النفط الليبية بشأن إيني وبريتش بتروليوم



أعلنت مؤسسة النفط الليبية تلقيها إخطارات من إيني الإيطالية و بريتش بتروليوم " بي بي " البريطانية وسوناطراك الجزائرية بشأن عودتهم الى ليبيا

وذكرت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها أن الشركات الثلاثة رفعت القوة القاهرة و ستستأنف عملها بمناطق الاستكشاف .

كما أوضحت مؤسسة النفط الليبية ان الشركات الثلاثة ستعمل في مناطقها وفق لالتزاماتها التعاقدية في حوض غدامس والقطعة البحرية C .

وطالبت مؤسسة النفط الليبية باقي الشركات رفع القوة القاهرة و العودة الى مناطقها و الإيفاء بالتزاماتها .

وختمت بيانها قائلة : لن نتهاون في الحفاظ على مصالح دولتنا حتى تستعيد دورها الريادي في مجال الطاقة