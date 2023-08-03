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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مؤسسة النفط الليبية بشأن إيني وبريتش بتروليوم

ليبيا - علم
ليبيا - علم

  
أعلنت مؤسسة النفط الليبية تلقيها إخطارات من إيني الإيطالية و بريتش بتروليوم " بي بي " البريطانية وسوناطراك الجزائرية بشأن عودتهم الى ليبيا

وذكرت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها أن الشركات الثلاثة رفعت القوة القاهرة و ستستأنف عملها بمناطق الاستكشاف .

كما أوضحت مؤسسة النفط الليبية ان الشركات الثلاثة ستعمل في مناطقها وفق لالتزاماتها التعاقدية في حوض غدامس والقطعة البحرية C .

وطالبت مؤسسة النفط الليبية باقي الشركات رفع القوة القاهرة و العودة الى مناطقها و الإيفاء بالتزاماتها .

وختمت بيانها قائلة : لن نتهاون في الحفاظ على مصالح دولتنا حتى تستعيد دورها الريادي في مجال الطاقة

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