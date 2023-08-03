عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يودع البطولة العربية.. رأسية رونالدو تقود النصر للتعادل مع الفارس الأبيض

الزمالك
الزمالك

تعادل نادي النصر السعودي أمام منافسه الزمالك بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وجاء هدف تعادل النصر السعودي عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.


وكان نادي الزمالك متقدما بهدف زيزو من ضربة جزاء ، وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو على يسار حارس المرمي، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من اصطدام الكرة في يد مدافع النصر .

بهذه النتيجة يخرج نادي الزمالك من البطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتأهل الشباب صاحب المركز الأول في المجموعة والنصر السعودي في المركز الثاني . 

الشوط الأول بين النصر السعودي والزمالك 

وسجل فريق النصر السعودي الهدف الأول في شباك الزمالك قبل أن يلغيه الحكم في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الملك فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية.

وسجل هدف النصر تاليسكا في الدقيقة 9 قبل أن يلغيه الحكم ويأتي ذلك بعد هدف ملغي أيضا لنادي الزمالك في الدقيقة الخامسة عن طريق الجزيري وألغاه الحكم بسبب التسلل أيضا.

وشهد الشوط لأول استحواذا علي الكرة من جانب فريق النصر السعودي بنسبة وصلت لـ 56% مقابل 44 % لنادي الزمالك.

وشن نادي النصر السعودي العديد من الهجمات الخطيرة وصلت لـ 5 تسديدات بينما سدد الزمالك أربعة كرات خارج المرمي.


تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

تشكيل النصر السعودي..

في حراسة المرمى: تواف العقيدي

خط الدفاع: آليكس تيليس - عبدالله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - عبدالعزيز العليوه

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

النصر السعودي كريستيانو رونالدو البطولة العربية النصر الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

إعلامي شهير يكشف مخطط كهربا ومحاميه لعدم استفادة الزمالك من فترة الانتقالات

ترشيحاتنا

فشل تاريخي.. إعلان صادم من أمريكا بعد خفض فيتش تصنيفها الائتماني

الرعاية الصحية: نتطلع إلى الاستفادة من ابتكارات معهد إعادة التأهيل النفسي الفرنسي

إلى الأشواط الإضافية.. 90 دقيقة ساخنة بين الأهلي والمصري تنتهي بالتعادل 1-1

إجراء عاجل من كوريا الجنوبية بعد ارتفاع درجات الحرارة لمستويات خطيرة

الزمالك يودع البطولة العربية.. رأسية رونالدو تقود النصر للتعادل مع الفارس الأبيض

بشرى.. مصر تتعاقد على شراء 360 ألف طن من القمح الروسي |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ