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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7.5 طن ملح صخري مجهول المصدر في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بالمرور على منطقة المصانع وتم تحرير المحضر رقم 2345 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع العبوات البلاستيكية الفارغة لحيازته 50 كيس بلاستيك شفاف بداخل كل كيس 230 عبوة بلاستيك سعة 50 مللي بإجمالي 1150 عبوه مجهوله المصدر وبدون فواتير تم التحفظ عليها بداخل المصنع بالإيصال اللازم لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنهم.

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كما تم تحرير المحضر رقم ٥٣٦٥ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد الغذائيه لحيازته عدد ٣٠٠ شيكاره ملح صخري زنة الشيكاره الواحده ٢٥ كج بإجمالي ٧٥٠٠ كيلو جرام اي ٧ طن ونصف ملح مجهول المصدر وبدون فواتير تم التحفظ عليهم داخل المصنع بالإيصال اللازم لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنهم وتحرير المحضر رقم ٥٣٦٦ جنح أول العاشر ضد أحد أصحاب المحلات التجاريه لعدم الإعلان عن أسعار البيع وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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