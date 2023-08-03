زراعة الشرقية تنظم مدرسة حلقية عن زراعة فول الصويا بـ ديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم مدرسة حقلية عن زراعة محصول الفول الصويا وذلك لمزارعي قرية شوبك أكراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحضور الدكتور اكرم رشاد استاذ البقوليات بمحطة بحوث سخا والدكتور محمد نصر المشرف العام على المشروع والمهندس صلاح محيى الدين مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس اسامه عطا أخصائي المحصول بالمديرية وعدد من المزارعين.

ويأتي ذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية لفول الصويا والذي يعد أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تستخدم في العديد من الصناعات الغذائية بالإضافة لكونه أحد مصادر إنتاج الزيوت كما تستخدم مخلفات بذوره كعلف للحيوان بعد خلطها بالذرة الشامية، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية التي تمكنهم من الإستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لزراعة محصولين أو أكثر في نفس المساحة وفي نفس الوقت.

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.