كابوس عسكري.. أوكرانيا تتلقى ضربة قوية في الحرب

قالت صحفية “ذي أتلانتيك” الأمريكية، إن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني أصبح كابوسًا عسكريًا وليس لديهم أي مزايا على العدو.

وأوضحت الصحيفة، أن "مهاجمة جيش مدرب وجاهز، كما يفعل الأوكرانيون الآن، هو كابوس عسكري. العدو يعلم أنك قادم، وقد استعد للهجمات، وهدفهم هو التنازل عن أقل قدر ممكن من الأراضي، وإجبارهم على الدفع بالدم لكل شبر”.

وأشارت إلى أن كييف لم تحسن أجهزتها بالسرعة الكافية وهي أقل جودة من المعدات الروسية.

وأكدت صحفية “ذي أتلانتيك” الأمريكية، أن قرار أوكرانيا بشن هجوم مضاد مفاجئ للغاية.

وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الذي تم الترويج له كثيرًا في أوائل يونيو، واعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن التقدم كان “أبطأ مما هو مرغوب فيه”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية كانت تحاول لكنها فشلت في التقدم في قطاعات جنوب دونيتسك وباخموت وزابوريجيا.

ووفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقدت أوكرانيا أكثر من 26000 جندي منذ بدء الهجوم المضاد.