الخارجية الأمريكية: ننسق مع مصر لإنهاء أزمة السودان.. وندعم القاهرة في قضية سد النهضة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أكد لنظيره المصري، سامح شكري، دعم حل دبلوماسي لقضية سد النهضة بما يلبي احتياجات مصر المائية.

وأمس، تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة "انتوني بلينكن" للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير الأمريكي حرص على التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية.

كما حرص وزير الخارجية الأمريكي على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث حرص الوزير شكري على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا.

وثمن الوزير "بلينكن" الدور الهام الذى تضطلع به مصر في إطار آلية دول جوار السودان، مبرزاً حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.