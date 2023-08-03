قرار مفاجئ من الحكومة الهندية بشأن حضور ناريندار مودي قمة بريكس

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس عن قرار مفاجئ بشأن حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، قمة مجموعة بريكس التي تستضيفها جنوب أفريقيا خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكدت الحكومة الهندية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيتوجه إلى جوهانسبرج لحضور قمة البريكس، بعدما أعلن مصدر في الحكومة عدم حضوره وفقا لما أوردته وكالة روتيرز.

وكان مصدر بالحكومة الهندية، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن مودي لن يحضر قمة بريكس، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغيبه عن القمة التي تستضيفها جنوب أفريقيا في أغسطس الجاري.

وسيتخلف الرئيس الروسي عن الحضور إلى قمة بريكس، بسبب المذكرة الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، بشأن تورطه في جرائم متعلقة بالحرب الأوكرانية، ويتوجب على جنوب أفريقيا اعتقال بوتين حال وصل إلى أراضيها، وهي المعضلة التي كادت تقع فيها بريتوريا لولا إعلان الكرملين حضور الرئيس الروسي للقمة افتراضيا.

ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الخمسة الحاليون في بريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - هناك يومي 22 و 24 أغسطس.

وقالت وكالة رويترز إن الصين وروسيا سيجرصان على مناقشة توسيع المنظمة التي تهدف إلى تعويض الهيمنة المتصورة للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة في الشؤون العالمية، بينما الهند لديها تحفظات على قبول المزيد من الأعضاء.

وتقدمت عدد من الدول بطلب الانضمام إلى منظمة بريكس من بينها مصر والسعودية وإثيوبيا.