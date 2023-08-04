أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

تتمتع زبدة الفول السوداني بقيمة غذائية عالية وتُعدّ مصدرا جيدا للبروتينات وتُعزز صحة القلب لما يحتويه الفول السوداني من مغذيات مهمة، وتدخل في صناعة الحلوى، كحلوى زبدة أو كيكة زبدة السوداني، أو الشوكولاته بنكهة مميزة وشهية.. يمكنك إستخدام زبدة الفول السوداني كبديل عن الطحينة في كثير من الوجبات، نقدم لكم طريقة عمل زبدة الفول السوداني..



طريقة عمل زبدة الفول السوداني:



المكونات:

كوبان من الفول السوداني المقشر.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقتان من زيت الفستق ويمكن استعمال زيت

الذرة .

ملعقة عسل أو أي نوع آخر من المحليات.

يمكن إضافة الشوكولاتة أو الكاكاو، أو القرفة.

طريقة التحضير:

نبدأ بتحميص الفول السوداني، وذلك بتسخينه في وعاء معدني بعد فلق كل حبة إلى نصفين، ويستمر التحميص حتى تحصل الحبات على لون ذهبي مائل إلى البني، ومن ثم توضع الكمية في الخلاط، ويفضّل وضع الفول السوداني دافئاً وذلك أفضل لفصل الدهون،

ونقوم بطحنها مدة 3 دقائق حتى يصبح الفول السوداني ناعماً ومتجانساً وليناً وبني اللون، اضيفي باقي المكونات الزيت والملح والعسل وكرري الخلط لمدة 3 دقائق أخرى، وهنا يكون المسحوق

قد أصبح جاهزاً، نضعه في وعاء زجاجي ونحفظه في الثلاجة، ومن الممكن أن تضيفي نكهاتك المفضلة فيكون لديكِ عدة برطمانات بعدة نكهات لزبدة الفول السوداني.