رفضت ارتداء الفستان الأبيض لبسها الكفن.. مأساة فاطمة مع العريس السوابق بالمنوفية

48 ساعة فقط مرت على تحرر "فاطمة" من زواج مؤلم حيث حصلت على الطلاق بعد خلافات دامت لفترة طويلة حتى اصطدم بمعاناة جديدة بعدما طلبها "هاني حركة" للزواج.

هاني. س الشهير بـ"هاني حركة" كان دائم الجلوس على كافيه في الشارع المواجه لمنزل والدة فاطمة بمحافظة المنوفية بعدما تركت منزل زوجها بعد تزايد الخلافات بينهما وعادت حاملة طفليها لتشعر بالأمان وسط أسرتها، كان هاني يراقب تحركاتها كلما مرت من أمامه، حيث أعجب بها منذ اللحظة الأولى لرؤيتها وسأل عن هويتها وعلم أنها متزوجة لكنها ليست على وفاق مع زوجها وتسعى للطلاق ما جعله يتخيلها زوجة له.

طلب جواز

ما أن علم بتحرر فاطمة من زوجها وانتهاء إجراءات الطلاق يوم الأحد الماضي سعى للحصول على رقم هاتف جدها باعتباره ولي أمرها بعد وفاة والدها وتحدث اليه في مكالمة تحمل تهديد أكثر من كونه طلب للزواج قائلا: "انا عايز اتجوز فاطمة وبطلب ايدها منك" ليرد جدها عليه: "طيب يا بني دي لسه يادوب منفصلة من كام ساعة ولسه ليها عدة 3 شهور بعدها نتكلم ونشوف"، ليصر الشاب على رأيه قائلا: "انا هتجوزها في اقرب وقت".

يا اتجوزها يا اقتلها

كعادة تلك المواقف طلب منه الجد اسمه بالكامل واسم عائلته وعنوانه حتى يسأل عنه وسط بلدته فقال له الشاب انه من قرية طوخ طنبشا القريبة منهم بمركز بركة السبع لكنه أكد عليه قائلا: "بلاش تسأل عليا هتسمع عني كلام وحش أنا مسجل خطر وسبق اني اتحبست والناس بتقلق من سلوكي"، فما كان من الجد إلا أن رفض طلبه بالزواج من حفيدته فاطمة ليصدر "هاني حركة" تهديده قائلا: "لو متجوزتهاش هقتلها" فاعتبر الجد أن ما صدر من هذا الشاب ما هو إلا "تهويش وكلام في الهوا".

انتقام مفاجئ

لم تمر 24 ساعة على مكالمة الشاب لجد فاطمة حتى شعر انه سيتم رفضه بالتأكيد ولن توافق أسرتها على الزواج منه فقرر تنفيذ تهديده مقررا أنها ان لم ترتدي الفستان الأبيض له سيلبسها الكفن وتتبع خطوات فاطمة اثناء خروجها مع والدتها وفي غفلة من كلا السيدتين أجهز على جسد فاطمة بطعنة من الخلف وفور صراخها وانتباه والدتها والمارة لها انتاب الشاب حالة من الجنون وواصل تسديد الضربات والطعنات لجسدها وسط محاولات من الأهالي بابعاده عنها إلا أنه كان يلوح لهم بسلاحه فسقطت في الأرض فعاد وطعنها مرة أخرى حتى اصطدم به سائق توك توك لابعاده عنها وقام سائق آخر بمحاصرة جسد الشاب ليبقى محتجزا بين مركبتي التوك توك وهو ما مكن الأهالي من الإمساك به حتى حضرت قوات الشرطة وتم نقل جسد المصابة إلى المستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد ايداعها غرفة العناية المركزة ومفارقتها الحياة متأثرة باصاباتها.

سوء سلوك

أمرتِ النيابةُ العامةُ الموافقَ الثاني من شهرِ أُغسطسَ الجارِي بحبسِ مُتهمٍ أربعةَ أيامٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ؛ لاتهامِهِ بقتلِ سيدةٍ بمركزِ بركةِ السبعِ بالمنوفيةِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ والترصدِ، وذلكَ بعدَ إقرارِهِ خلالَ استجوابِهِ في التحقيقاتِ بارتكابِ الواقعةَ، وتسجيلِ آلاتِ المراقبةِ في مسرحِ الجريمَةِ ملابساتِ حُدوثِها، وتحصيلِ النيابةِ العامةِ أدلةً أُخرَى على ارتكابِهِ الجريمةَ المنسوبةَ إليهِ.

وكانتْ تحقيقاتُ النيابةِ العامةِ التي أجرتْهَا في الواقعةِ منذُ تلقِّيها إخطارَ حُدوثِها في الأولِ مِن شهرِ أُغسطسَ الجارِي قد وقفتْ على قتلِ المتهمِ المجنيَّ عليْهَا عمدًا مع سبقِ الإصرارِ والترصدِ بتعدِّيهِ عليهَا بسكينٍ حالَ سيرِهَا ووالدتَهَا في الطريقِ العامِّ؛ وذلكَ لما كانَ بينَهُ وبينَ المجنيِّ عليها وذَوِيها مِن خلافاتٍ نشبَتْ لرفضِهِم إتمامَ زواجِ ابنتِهِم بهِ، بعدَما علِمُوا سوءَ سُلوكِهِ وسابقَ اتهامِهِ في جرائمَ سرقةٍ ومعاقبتَهُ عليها بالحبسِ، بينَما ادَّعَى المتهمُ أنَّ باعثَهُ على القتلِ خلافُهُ معَهُم على ردِّ مبلغٍ إليهِ قد دفعَهُ في سبيلِ الزواجِ الذي توقّفَتْ إجراءاتُهُ.

عريس سوابق

وكانتِ النيابةُ العامةُ قدِ اتخذتْ عدةَ إجراءاتٍ لتحقيقِ الواقعةِ خلالَ الساعاتِ الأولَى مِن تلقِّيها نبأَ وُقوعِهَا، إذِ انتقلتْ لمسرحِ الجريمَةِ فعاينَتْهُ، وحصلَتْ على تسجيلاتِ آلاتِ المراقبةِ المطلَّةِ عليه التي صوَّرتْ ملابساتِ وقوعِ الجريمةِ، واستجوبتِ المتهمَ في إقرارِهِ بارتكابِ الجريمةِ وانتقلتْ معهُ لتصويرِ محاكاةٍ لكيفيَّةِ ارتكابِهَا في مكانِ حُدوثِهَا، كما استمعتِ النيابةُ العامةُ كذلكَ لشهادةِ والدَةِ المجنيِّ عليها، والتي أكَّدَتْ سابقَ تهديدِ المتهمِ ابنتَهَا بقتلِهَا لرفضِ الأسرةِ خِطبتَهَا لهُ بعدَمَا علِمُوا سُوءَ سلوكِهِ وسوابقَهُ الإجراميَّةَ.

كما ناظرتِ النيابةُ العامةُ جثمانَ المجنيِّ عليها، وأمرتْ بندبِ مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ لتشريحِهِ وبيانِ ما بهِ من إصاباتٍ وكيفيةِ حُدوثِها وتحديدِ سببِ الوفاةِ، وطلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ التي أكَّدتْ ارتكابَ المتهمِ الجريمةَ وتربصَهُ لذلكَ بالمجنيِّ عليْهَا في مسرحِ الواقعةِ الذي أيقَنَ سَلَفًا مُرورَهَا فيهِ.