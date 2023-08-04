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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. وفد دول غرب إفريقيا يغادر النيجر دون لقاء الانقلابيين

صدى البلد

غادر وفد دول غرب إفريقيا، اليوم الجمعة، النيجر من دون لقاء قائد الانقلابيين. 

 

وكان من المقرر أن يختتم وزراء دفاع غرب إفريقيا المناقشات حول التدخل المحتمل في النيجر ،اليوم الجمعة ، حيث يدفع وسطاء من الكتلة الإقليمية قادة الانقلاب في نيامي لاستعادة النظام الدستوري قبل اقتراب الموعد النهائي.

 

يخوض المجلس العسكري في النيجر مواجهة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ، التي اتخذت موقفها الأصعب حتى الآن في الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الأسبوع الماضي - وهو الانقلاب السابع في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

في ضربة لآمال استعادة الوضع السابق ، ألغى المجلس العسكري مجموعة من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا في وقت متأخر يوم الخميس. ولم يكن هناك رد فوري من فرنسا.

تعكس هذه الخطوة تحركات مماثلة من قبل المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في أعقاب الانقلابات ، ويمكن أن تعيد تشكيل معركة مشتركة بشكل جذري ضد تمرد إسلامي.

وهناك ما بين ألف و 1500 جندي فرنسي في النيجر للمساعدة في محاربة تمرد للجماعات المرتبطة بالقاعدة والدولة الإسلامية زعزع الاستقرار في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

ويزور وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نيامي عاصمة النيجر ، على أمل الحصول على حل نهائي وودي' للأزمة ، على الرغم من أن الكتلة فرضت أيضًا عقوبات شاملة وحذرت من أنها قد تسمح باستخدام القوة إذا لم تتم إعادة بازوم إلى منصبه بحلول يوم الأحد.

ورفض زعيم النيجر المعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني العقوبات وقال إن المجلس العسكري لن يتراجع عن أي تهديدات.

في وقت لاحق يوم الجمعة ، سينهي وزراء دفاع المنطقة رسميًا اجتماعًا استمر لعدة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا حول رد عسكري محتمل قالوا إنه سيكون الملاذ الأخير.

وقال المجلس العسكري يوم الخميس إن أي اعتداء أو محاولة اعتداء من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيقابل برد فوري على أي دولة عضو في المجموعة باستثناء الدول الصديقة للنيجر.

حصل تياني على دعم المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو ، وأشار إلى استمرار انعدام الأمن كمبرره الرئيسي للاستيلاء على السلطة ، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالهجمات تظهر أن الأمن هناك يتحسن بالفعل.

اتفاقيات اتفاقيات التعاون استخدام القوة الأسبوع الماضي التعاون العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني

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