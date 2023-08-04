مصرع عامل في تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بسوهاج

لقي عامل في نهاية الثلاثينات من العُمر؛ مصرعه إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص به أثناء قيادته دراجته البخارية، على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عامل في حادث تصادم دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو "عبد المجيد ع.ع.م- 29 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز البلينا"، إختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انحرافه وإصطدامه بدراجة بخارية قيادة المدعو "محمود م.ع.ع- 38 سنة- ويقيم دائرة قسم شرطة أول سوهاج".

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وأفاد قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو "علي م.ع.ع- 50 سنة- موظف- ويقيم دائرة قسم أول سوهاج"، بمضمون ما تقدم، وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.