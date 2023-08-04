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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف لغز سرقة لافتات حكومية بمصر الجديدة ويضبط الجناة

الطرق بالقاهرة
الطرق بالقاهرة

ضبط رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة ، جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مسئول بإحدى الجهات الحكومية قرر بإكتشافه سرقة "20" لافتة تابعة للجهة محل عمله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية .

وبمواجهته أقر بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات ، بأسلوب "الفك والخلع" بالإشتراك مع شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية لأحدهما معلومات جنائية تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سىء النية" يعمل صاحب مخزن خردة مقيم بمحافظة القليوبية، تم ضبطه وبحوزته (8) مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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