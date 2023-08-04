عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العنب الأصفر بـ 17 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بالأسواق

العنب الأصفر.. أسعار
العنب الأصفر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار  بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة  4 أغسطس، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

 

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 7.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس9.5 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 17 جنيها، بينما ارتفع سعر الكيلو الواحد للكوسة لتصل إلى 9 جنيهات.

ووصل الفلفل الرومي إلى 9 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجلت الملوخية 5 جنيهات، والخيار 11 جنيه، والباذنجان 4 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار الفاكهة سعر الكيلو الواحد من الخوخ 30 جنية، والعنب الأحمر25 جنيه، والعنب الأصفر 18 جنيها، ، بينما استقر سعر الفراولة على 10 جنيهات..

الفاكهه الخضار اسعار الخضار الطماطم البطاطس الخوخ العنب الأحمر العنب الأصفر اسعار الفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

التاريخ لن يرحمكم.. ميدو يطالب إدارة الزمالك بالاستقالة فورا

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

ترشيحاتنا

منذر رياحنة يكشف حقيقة مشاركته في الجزء الثاني من جعفر العمدة

رحيل أوسوريو.. ماذا قال نجوم الكرة على خروج الزمالك من البطولة العربية؟

آلية جديدة لمكافحة انتشار السرطان في الجسم.. كيف يحدث ذلك؟

علامات خطيرة تشير إلى أن أوتار الركبة ضعيفة.. احذر

هل يسعى نتنياهو لتجنب إدانته قضائيا؟.. اعرف التفاصيل

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة مجهولة داخل شقة بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر بيرخال.. تاريخ منزل ملك بريطانيا تشارلز للهروب من حر الصيف

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ