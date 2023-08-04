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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق شقيقين توأم في ترعة بالمنوفية

غرق طفلين تؤام في
غرق طفلين تؤام في المنوفية

لقي طفلين توأم مصرعهما غرقا داخل ترعة بقرية شما بمركز اشمون في محافظة المنوفية، وذلك عقب سقوطهم داخل ترعة مارة أمام منزلهم.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء محمد ابو العزم مأمور مركز اشمون بغرق طفلين تؤام داخل ترعة مارة أمام منزلهم بقرية شما.

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بالانتقال تبين غرق التوأم عبد الرحمن رضا وشقيقه محمد 5 سنوات في ترعة النجار المارة أمام منزلهم بقرية شما، وبسؤال والدهما أكد أنهما كانا يلعبون أمام المنزل وسقطا في المياه وتوفوا لعدم اجادتهم السباحة .

تم انتشال الجثامين وايداعهم مستشفي اشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أشمون في محافظة المنوفية المنوفية انتشال الجثامين غرق طفلين محافظة المنوفية مستشفي أشمون مركز اشمون

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