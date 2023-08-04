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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهام خطير من أوكرانيا لـ روسيا بشأن هجوم مخطط له في بيلاروسيا

اتهام خطير من أوكرانيا
اتهام خطير من أوكرانيا لـ روسيا بشأن هجوم مخطط له في بيلاروس

وجه جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الجمعة، اتهاما إلى روسيا بالتحضير لشن هجوم "علم زائف" على مصفاة موزير لتكرير النفط في بيلاروسيا لإلقاء اللوم على المخربين الأوكرانيين كجزء من محاولة لجر مينسك إلى الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الأمن الأوكراني، في بيان على تطبيق المراسلة "تيليجرام"، إن "الهجوم سينفذه قوات عسكرية واستخباراتية أرسلتها موسكو إلى بيلاروسيا متنكرين في هيئة مرتزقة فاجنر الذين تم نفيهم بعد شن تمرد في روسيا في يونيو".

وأضاف في البيان أن "روسيا تخطط لاتهام أوكرانيا بما ارتكبته من أجل محاولة جر مينسك مرة أخرى إلى حرب شاملة ضد دولتنا"، دون تقديم أدلة.

وأوضح أن تأكيداته تستند إلى معلومات تم الحصول عليها من عدة مصادر ، بما في ذلك جندي روسي أسير.

وتعد بيلاروسيا حليفا وثيقا للكرملين، وقد استخدمت قوات موسكو الأراضي البيلاروسية كنقطة انطلاق لمحركها نحو العاصمة الأوكرانية كييف في بداية الحرب الشاملة في فبراير 2022. لكن قوات مينسك لم تشارك في الحرب.

وشن مقاتلون من فاجنر، وهي مجموعة مرتزقة روسية، تمردا ضد مؤسسة الدفاع الروسية في يونيو، وانتقل بعض مقاتليها منذ ذلك الحين إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق.

ولم يصدر تعليق فوري من روسيا أو روسيا بيلاروسيا على البيان الأوكراني.

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