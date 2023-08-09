عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السجق بالخضار

صدى البلد

يعتبر  السجق من الأطعمة المشهورة بشكلٍ كبيرفي كافة أنحاء العالم، سواء في العالم الغربي أو العربي،لذا قدمت الشيف عبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل السجق بالخضار.

 

طريقة عمل السجق بالخضار… 

 

 

المكوّنات ..

كيلو من السجق. 
عدد 3حبات من البصل.
عدد 3حبات من الفلفل الالوان 
عدد 3حبات من البندورة. 
ملح حسب الرغبة. 
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 
ملعقتان من الزيت النباتي. 
ملعقتان من الثوم المفروم

طريقة التحضير..

نضع في مقلاة علي النار معلقتان زيت نباتي يسخن جيدا 
ثم ضيفي السجق ياخذ صادمة لمدة دقيقتين.

ثم ضيفي  والبصل حتي يذبل  ثم ضيفي الثوم . والفلفل الالوان على درجة حرارة متوسّطة  لمدة دقيقتين.

ثم ضيفي الطماطم والخلّ، والملح والفلفل الاسود

والشطة السائلة والمجروشة  حسب الرغبه.

ونترك كافة المكوّنات،لمدّة خمس دقائق.  أو حتى تنضج.

نضع  السجق في طبق لائق، للتقديم ونرش عليه البقدونس المفروم،

 

طريقة عمل السجق السجق بالخضار سجق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

ببطن مكشوف وشورت.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

بسبب بوسة لـ عمرو دياب .. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا|شاهد

وصفات لعلاج ألم المعدة بالثوم.. تعرف عليها

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

ترشيحاتنا

لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

السعودية تحذر رعاياها في لوس أنجلوس من الإضراب العمالي.. ما الأمر؟

إيهاب الكومي يكشف أسراراً جديدة بشأن أزمة شيكابالا ومرتضى منصور |فيديو

نجم الزمالك السابق يوجه طلباً عاجلاً لـ شيكابالا

مصطفى بدرة: “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية

دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بدون ريجيم.. ابتكار طريقة جديدة لإنقاص الوزن

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ