يعتبر السجق من الأطعمة المشهورة بشكلٍ كبيرفي كافة أنحاء العالم، سواء في العالم الغربي أو العربي،لذا قدمت الشيف عبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل السجق بالخضار.

طريقة عمل السجق بالخضار…

المكوّنات ..

كيلو من السجق.

عدد 3حبات من البصل.

عدد 3حبات من الفلفل الالوان

عدد 3حبات من البندورة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ملعقتان من الثوم المفروم

طريقة التحضير..

نضع في مقلاة علي النار معلقتان زيت نباتي يسخن جيدا

ثم ضيفي السجق ياخذ صادمة لمدة دقيقتين.



ثم ضيفي والبصل حتي يذبل ثم ضيفي الثوم . والفلفل الالوان على درجة حرارة متوسّطة لمدة دقيقتين.

ثم ضيفي الطماطم والخلّ، والملح والفلفل الاسود

والشطة السائلة والمجروشة حسب الرغبه.

ونترك كافة المكوّنات،لمدّة خمس دقائق. أو حتى تنضج.

نضع السجق في طبق لائق، للتقديم ونرش عليه البقدونس المفروم،