خالد الغندور: التحكيم في مباراة الأهلي والمصري حاجة تفرح جمهور الأحمر.. تفاصيل

علق الإعلامي خالد الغندور علي حكم مباراة الأهلي والمصري أمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكتب خالد الغندور:"التحكيم أمس في مباراة الأهلي و المصري حاجة تفرح كل اهلاوي".

شهدت انتقالات اللاعبين فى ميركاتو الصيف رحيل العديد من العناصر المتميزة عن صفوف النادي الأهلي بعد تدعيم صفوفه بنجوم من العيار الثقيل استعدادا للموسم القادم .

رحل عن النادي الأهلي فى ميركاتو الصيف أيمن أشرف إلى البنك الأهلي ولويس ميكيسوني إلى سيمبا التنزاني.

وانضم الرباعي علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" ومصطفى فوزي إلى نادي زد.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري وعاد حسام حسن إلى سموحة، وبرونو سافيو إلى بوليفار البوليفي.

فيما يسود اتجاها قويا داخل النادي الأهلي الي فسخ عقد الثلاثي زياد طارق وميدو حسام وفهد جمعة.