اكتشف أفضل علاج لمصابي النقرس

يعد النقرس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير في بلاد كثيرة جدا تتسبب نوبة النقرس في آلام شديدة .

نعرض أفضل طريقة لعلاج نوبة النقرس وذلك وفقا لما جاء في موقع “creakyjoints”



يمكن أن تستمر نوبات النقرس لمدة تصل إلى 10 أيام أو أكثر، وغالبًا ما تهدأ من تلقاء نفسها بعد أسبوع أو أسبوعين، ولكن الأدوية تسرع من الشفاء وتمنع التوهجات المستقبلية.

تشمل العلاجات الطبية القياسية لنوبة النقرس ما يلي:

الأدوية المضادة للالتهابات مثل النابروكسين (التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية)

الكولشيسين ، مما يقلل من تراكم حمض البوليك.

المنشطات، مثل بريدنيزون.