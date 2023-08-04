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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف أفضل علاج لمصابي النقرس

النقرس
النقرس

يعد النقرس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير في بلاد كثيرة جدا تتسبب نوبة النقرس في آلام  شديدة .

نعرض أفضل طريقة لعلاج نوبة النقرس وذلك وفقا لما جاء في موقع “creakyjoints”

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يمكن أن تستمر نوبات النقرس لمدة تصل إلى 10 أيام أو أكثر، وغالبًا ما تهدأ من تلقاء نفسها بعد أسبوع أو أسبوعين، ولكن الأدوية تسرع من الشفاء وتمنع التوهجات المستقبلية.

تشمل العلاجات الطبية القياسية لنوبة النقرس ما يلي:

الأدوية المضادة للالتهابات مثل النابروكسين (التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية)
الكولشيسين ، مما يقلل من تراكم حمض البوليك.
المنشطات، مثل بريدنيزون.

النقرس آلام شديدة العلاجات الطبية الكولشيسين حمض البوليك مضادة للالتهابات نوبات النقرس افضل علاج للنقرس علاج النقرس

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