بعد أنباء التخلص من حياتها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

يصاحب ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب الكثير من الجدل، وقد انتشرت شائعة مؤخرا عن محاولة إنهاء حياتها، الشائعات التي قد تم نفيها.

إطلالات آثارت الجدل لشيرين عبد الوهاب

وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار، وهناك بعض الصور قد وضعت شيرين في مأزق مع جمهورها.

وتفضل شيرين عبد الوهاب، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف عن جمالها، إلا أنها مؤخرا أصبحت تميل إلى اختيار الملابس الكاجوال المتنوعة التي تتناسب معها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين عبد الوهاب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ملامحها ويكشف جمالها.

كما تختار شيرين عبد الوهاب، ألوان الشعر البنية والفاتحه التي تتناسب مع لون بشرتها المميز.

شرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب