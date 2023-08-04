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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو مديرًا للكرة بالنادي الأهلي.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

خالد بيبو
خالد بيبو

قرر النادي الأهلي رسميا، تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول. 

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  المشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي..

ووقع الاختيار على الكابتن خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

وفي ذات الوقت، تقرر تولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

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