أول تعليق من النادي المصري بعد أزمة الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي

كشف رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي المصري، تفاصيل تقدم إدارة النادي بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر، لافتا إلى أنهم طالبوا بتشكيل لجنة فنية محايدة للتحقيق في كافة القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وأضاف نائب رئيس النادي المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تظلمنا شكلا وموضوعا من لجنة الحكام التي تدير المنظومة ولن نكتفي باستبعاد حكام مباراة المصري والأهلي الأخيرة فقط، وما حدث من حكام في مباراة الكأس سقطة كبيرة أمام العالم كله".

الأخطاء التحكيمية

وتابع نائب رئيس النادي المصري، لجنة الحكام تجرأت وخلعت رداء الحيادية والعدالة وهي تدير مباراتنا أمام الأهلي في الكأس، مضيفا: "منظومة الفار شاركت في الأخطاء التحكيمية والأمور تدار بشكل محتمل".

