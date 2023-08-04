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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى الدكتور فوزي تركي

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور فوزي تركي الرئيس الأسبق لجامعة كفر الشيخ، والذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاماً.

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وتقدم محافظ كفر الشيخ بخالص التعازي للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ولأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعياً للفقيد أن يتغمده الله -عز وجل-  بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.


كما أعرب عن حزنه لفقد أحد رجالات الجامعة المتميزين، والذي يمثل قيمة أخلاقية له بصمات واضحة منذ انفصال جامعة كفر الشيخ عن جامعة طنطا، إضافة لكونه قامة علمية جليلة عمل بإخلاص في بناء وتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته لها.

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