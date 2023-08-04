بأقل التكاليف والمكونات.. حضري في المنزل بديل القشطة للحلويات

تعتبر القشطة من أشهر الإضافات التي تستخدم لتحضير الكثير من الأطباق، أهمها الحلويات، مثل: البسبوسة، الكنافة والقطايف. كما تدخل في تحضير الأطباق المالحة مثل الباستا، والشوربة.

طريقة عمل بديل القشطة

وتحمل القشطة قيمة غذائية عالية، وذلك لأنها تحتوي على عناصر مفيدة للجسم، مثل : الكالسيوم، الحديد والفسفور وغيرها، لكن قد لا تتوفر لديكِ القشطة الجاهزة في المنزل.

ويمكن من خلال مكونات متوفرة لديكِ تحضير بديل للقشطة في جميع أطباقك، وهو ما سنقدمه لكِ من خلال هذا الموضوع، وفقا لما جاء في موقع “بولد سكاي” الهندي.

طريقة عمل بديل القشطة

مقادير طريقة عمل بديل القشطة :

2 كوب حليب بودرة

3 كوب ماء

2 ملعقة صغيرة سكر

3 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

طريقة عمل بديل القشطة :

_ نذيب الحليب في الماء، ثم يضاف الدقيق والسكر.

_ ننقل المزيج إلى قدر على نار خفيفة، ونقلبه باستمرار حتى يصل لمرحلة الغليان.

_ يضاف ماء الورد وماء الزهر، ونقلب المزيج حتى يثقل قوام بديل القشطة.