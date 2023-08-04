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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاش مايوه.. منة فضالي بإطلالة جريئة على البحر | صور

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، صورا لها من أحدث إطلالاتها. 

وظهرت منة فى الصور بإطلالة صيفية مميزة من أمام أحد الشواطئ، وارتدت كاش مايوه بألوان وردية مع نظارة شمسية ووضعت مكياجا هادئا وذلك خلال قضاء عطلتها الصيفية.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مىكساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمدسلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

كما شاركت منة فضالي في مسلسل "سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه على شاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية،  وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد، حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحية العمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

 

 

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