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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلوفينيا.. مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية

صدى البلد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى الانهيارات الأرضية وقطع الطرق المؤدّية إلى القرى، وعطّلت حركة التنقل في شمال ووسط سلوفينيا.

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة ماجا أدليسيك في تصريح صحفي :" إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في الساعات الـ24 الأخيرة في حوادث مرتبطة بالطقس ".

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وأضافت المتحدثة أنه تم العثور على جثتين لسائحين أجنبيين في منطقة جبيلة متضررة جراء العاصفة، بالإضافة إلى جثة امرأة في منطقة غمرتها المياه.


وأصدرت السلطات المحلية إنذارًا باللون الأحمر، الذي يمثل حالة تأهّب قصوى بسبب بدء هطول أمطار غزيرة منذ ليل الخميس حتى الجمعة.

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