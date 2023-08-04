إثيوبيا: مقتل طالب وضابطي شرطة في جامعة جوندر بولاية أمهرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإثيوبية، اليوم الجمعة مقتل طالب وضابطي شرطة في جامعة جوندر الموجودة بولاية أمهرة التي تشهد أعمال عنف بين الأمن وميليشيات فانو.

وقالت وزارة التعليم الإثيوبية، إن ميليشيات فانو، هي التي قتلت الطالب المنتظم في جامعة جوندر وضابطي الشرطة، حيث أطلقت قوات مسلحة غير نظامية في المنطقة النار على قوات الدفاع الوطني" أمس الخميس، وفقا لما أوردته صحيفة "إثيوبيا إنسايدر" المحلية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الجمعة حالة الطوارئ، بعد اندلاع العنف بين الأمن وميلشيات فانو في ولاية أمهرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب قطع الكهرباء والانترت عن مناطق في الولاية المجاورة لإقليم تيجراي الذي شهد حربا استمرت لعامين.