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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر ينعى زوجة المايسترو صالح سليم

فرج عامر
فرج عامر

نعى فرج عامر رئيس نادي سموحة زوجة المايسترو صالح سليم، رئيس النادي الأهلي السابق، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

 

وكتب فرج عبر حسابه علي فيسبوك "‏تعازي القلبية في وفاة السيدة زينب لطفي حرم  المرحوم الكابتن صالح سليم للفقيدة الرحمة للأسرة خالص العزاء".

 

وتوفيت زينب لطفي، زوجة المايسترو صالح سليم، ووالدة الفنان الراحل هشام سليم، اليوم، وذلك حيث أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها على «فيسبوك»، وأكدت أن العزاء سيقتصر فقط على الجنازة، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان الجنازة المقرر.

 

يُذكر أن صالح سليم المُلقب بالمايسترو كان قد توفى في مايو عام 2002، فيما توفى نجله هشام صالح سليم في سبتمبر الماضي.

 

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