السبب وراء تغيير Oppo شعارها وتخليها عن اللون الأخضر

أعلنت شركة الهواتف الذكية الصينية أوبو Oppo عن تغيير لون شعارها من الأخضر إلى الأبيض والأسود، كما لاحظ مستخدمو الإنترنت في الصين هذا التغيير الجديد في صور الملف الشخصي للشركة على Weibo.

أعرب عدد كبير من محبي العلامة التجارية عن خيبة أملهم من التغيير الأخير، وهو ما ردت عليه Oppo بأن اللون الأخضر لا يزال مكونًا مهمًا لعلامتها التجارية. تخطط الشركة لاستخدام اللون في "تصميمات مرئية تفاعلية، لإثراء التفاعل بين العلامة التجارية مع العملاء" وفقا لبيانها الرسمي.

أوبو

ومع ذلك ، فإن الشعار نفسه تغير من اللون الأخضر إلى اعتماد اللون الأسود، على غرار شعار الإكس الخاص بموقع تويتر سابقا، حيث قام إيلون ماسك المالك الحالي بتغيير شعار العصفور الأزرق إلى العلامة الغريبة وسط اعتراضات من قبل المستخدمين.

هذا الابتعاد عن اللون الأخضر بدأ من موقع الويب الخاص بشركة "أوبو"، تمت إزالة الخلفية الخضراء وخضعت الصفحات لإعادة التصميم بالكامل لتناسب الشكل الجديد، يتميز التصميم الجديد بمخطط ألوان أبيض وأسود ، مع ظهور شعار Oppo في شكل بسيط أحادي اللون.

أوبو

يمثل هذا التغيير خطوة في تغيير الاستراتيجية التسويقية الكاملة لشركة Oppo، مع الابتعاد التدريجي عن اللون الأخضر بدأت من خلال الهواتف الذكية نفسها، مستخدمة أحرفًا بيضاء يتم تكييفها أحيانًا مع عناصر مرئية مختلفة، مثل اللون الأرجواني لـ Reno10 Pro ، والذي يتميز بأحرف Oppo البنفسجية والشعار باللون الفضي في Find X6 Pro.

يتماشى الانتقال إلى نظام الألوان بالأبيض والأسود مع الاتجاه الحالي نحو البساطة المطلقة التي تتبناها الشركة وهي نفس الاستراتيجية المتبعة من قبل شركات مثل Apple و Google في السنوات الأخيرة.،مع اعتماد كلتا الشركتين على لعلامات تجارية مبسطة للعلامات التجارية وأيضا لغة تصميم بسيطة مع المنتجات.

يعد قرار Oppo بالتخلي عن لون شعارها الأخضر المميز لصالح الأبيض والأسود مبسط خطوة جريئة تعكس الاتجاه الحالي نحو البساطة و في حين أن بعض المعجبين قد لا يحبون هذا التحول، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤتي ثمارها للشركة.