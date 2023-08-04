هجوم غير معلوم.. إيكواس: قادة أركان المجموعة وضعوا خطة للتدخل في النيجر

أعلن مفوض مجموعة "إيكواس" المكلف للشؤون السياسية والأمن، عبد الفتاح موسى، أن قادة أركان المجموعة، جهزوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، ويشمل ذلك كيفية وتوقيت نشر القوات.



ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء أن الأركان وكبار المسؤولين العسكريين وقادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، سيتخذون القرار النهائي بشأن الإجراءات الإضافية المتعلقة بالنيجر.

وأوضح مفوض المجموعة أن العسكريين الذين نفذوا الانقلاب في النيجر، لن يعلموا بزمان ومكان الهجوم، مؤكدا أن القرار سيتخذ من قبل رؤساء دول المجموعة.

وأضاف موسى قائلا: "نرغب في نجاح الجهود الدبلوماسية، ونمنح مدبري الانقلاب في النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوه".