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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على قرار رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه كمدير للكرة في الأهلي. 

 وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏لآ أدعي أن في جعبتي تعليق على القرارات فمثلي مثلكم لادراية لي بخلفياتها ولابالتفاصيل الإدارية التي لاتخصني ولاتعنيني، ثقتي كاملة في إدارة نادينا الحبيب وأنهم بالتأكيد الأحرص على مصالحه والأدرى بها، عموما التغيير سنة الحياة وسبحان من له الدوام، شكرا لكل من أخلص"

يذكر ان النادي الأهلي قرر رسميا، تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  المشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي..

ووقع الاختيار على الكابتن خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

وفي ذات الوقت، تقرر تولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

 

 

 

سيد عبد الحفيظ نبيل الحلفاوي مدير الكرة بالأهلي النادي الأهلي

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