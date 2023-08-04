ميرهان حسين تستمتع بوقتها من أمام البحر في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا أثناء عطلتها الصيفية.

وبدت "ميرهان"، فى الصور باطلالة صيفية جذابة أمام احدى الشواطئ اثناء قضاء عطلتها، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.